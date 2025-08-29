Taxistas denuncian acoso de agentes de Cacahoatán

Taxistas de Tapachula realizaron un llamado al Gobierno del Estado, a la Secretaría de Movilidad y Transportes, Tránsito y al alcalde de Cacahotán, Víctor Pérez Saldaña, para evitar un conflicto mayor con el transporte organizado de la región y en particular con los taxis amarillos que realizan viajes especiales.

Refieren que existe acoso y persecución en contra de este gremio por parte del director de vialidad del municipio, Manuel González Gallardo, quien es manipulado por Moisés Sesma, secretario general de los taxis amarillos, cuyo sitio es el único que trabaja con sobrecupo con cinco pasajeros y que ha mantenido una campaña contra ruleteros de Tapachula, lo que podría generar conflictos al Ayuntamiento.

Se pronuncian

En rueda de prensa, líderes del sitio de taxis Los 400 de Tapachula se pronunciaron en contra del acoso y las sanciones por parte de Vialidad Municipal de Cacahoatán.

Exponen que cuando pasajeros en Tapachula contratan un viaje especial a Cacahoatán, las unidades prácticamente son cazados por agentes de vialidad para que no pasen por calles céntricas; sin embargo, en Tapachula no ocurre lo mismo y se les permite entrar a la ciudad. Esa pasividad ha permitido excesos ya que prácticamente los foráneos no respetan los reglamentos del servicio de origen y destino con ruta de penetración.

El llamado es a la civilidad, toda vez que de no atender el llamado el gremio de taxistas de Tapachula asumirá una postura distinta.