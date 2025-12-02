Taxistas insisten en aplicar operativos

Un grupo de taxistas concesionados protestaron este lunes sobre la avenida Central en Tuxtla Gutiérrez, debido a que se oponen a que unidades particulares de plataforma estén dando el servicio en la ciudad.

Julio Montero, del Sindicato de Taxistas Fidel Velázquez, informó que las tres plataformas que operan en la ciudad les generan afectaciones a quienes tienen una concesión.

Exigen operativos

Precisó que en la entidad han agotado el diálogo con las autoridades, y lo que demandan es que se apliquen diversos operativos para levantar las unidades particulares.

“Ahora cualquier persona puede meter a trabajar un vehículo, pero esa práctica en la ley está prohibida”, expresó Montero e indicó que los ingresos del sector han disminuido de forma significativa.

Han detectado que alrededor de 18 mil carros están bajo la modalidad de plataforma. “Ya nos cansamos, aquí vamos a estar, aquí vamos a dormir, estamos en nuestro derecho”, remarcó.

Sin respuesta a su peticiones

Al preguntarle qué respuesta han tenido de las autoridades de Movilidad y Transporte, comentó que desde el mes de febrero comenzaron a tener comunicación, sin embargo, solo les han dado largas en el tema.

“La ley la tienen ahí y no la aplican. Ahora están esperando, dicen ellos, un reglamento. Cuantos meses tienen y no lo sacan el reglamento”, expresó.

Desde hace varios meses en Tuxtla Gutiérrez diversas plataformas ganaron popularidad entre la ciudadanía, debido al costo que manejan y a las unidades de recientes modelos que tienen.

Al preguntarle cuál es el compromiso de los taxistas concesionados con la población, tomando en cuenta que parte de las demandas sociales son mejores unidades, mayor seguridad y precios accesibles, Montero respondió que el verdadero trabajador del volante hace un esfuerzo por comprar un vehículo nuevo.

“Aquellos que no se han ganado una concesión y que no han trabajado en la calle son los que andan unidades “chatarra”, a pesar que la ley solo permite carros con 7 años de servicio.

Pero ese no es el motivo para que las plataformas entren, entonces aquí que hay, ¿Un poder económico?”, cuestionó.

“La ley la tienen ahí y no la aplican. Ahora están esperando, dicen ellos, un reglamento. Cuantos meses tienen y no lo sacan el reglamento”.

Julio Montero

Sindicato de Taxistas Fidel Velázquez