Taxistas pretenden aumentar tarifas

Taxistas de la ciudad de Arriaga pretenden aumentar el precio del pasaje de 25 a 30 pesos, lo que ha generado inconformidad entre los usuarios que aseguran que de hacerse realidad les afectaría en sus bolsillos.

Por tal motivo, un grupo de usuarios en voz de Alejandro Solís Herrera denunciaron que en caso de realizarse el aumento sería un fuerte golpe en su economía, porque tendrían que pagar cinco pesos más cada vez que ocupen una unidad.

Señalaron que tan solo en Arriaga existen al menos unos sesenta taxistas que trabajan en su recorrido a lo largo y ancho de la ciudad, con una población de la cabecera municipal de al rededor de setenta mil habitantes.

Recalcaron que este incremento afecta severamente la economía de los usuarios, por lo que hacen un llamado al sector para que considere esta medida y tome en cuenta a las familias arriaguenses.