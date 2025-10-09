Taxistas realizan marcha motorizada

Decenas de taxistas realizaron el pasado miércoles una marcha motorizada del sur al centro de San Cristóbal de Las Casas, esto para exigir la revisión de los expedientes para el otorgamiento de concesiones, ya que alegan que se las han dado a los líderes y no a los choferes asalariados ni a quienes las necesitan.

Ricardo Rodríguez Gálvez, representante de los inconformes, afirmó que de manera reciente se autorizaron 516 concesiones para taxis, “pero como siempre se las dieron a los líderes que las repartieron con sus familiares y dejaron bailando a los que son asalariados”.

“Le dieron a señoras y a todo mundo, menos a los que les corresponde. Como siempre, hay colusión de los líderes del transporte con la Secretaría de Transportes y Movilidad”, aseguró.

“Esa es la inconformidad que tenemos y estamos exigiendo que se haga una revisión de los expedientes”, agregó, al tiempo de señalar que ya fueron entregadas 300 concesiones, por lo que faltan 216.

Héctor Darinel Gordillo Trejo, uno de los taxistas inconformes, expresó que “mucha gente fue beneficiada nuevamente con concesiones, cuando ya tienen cinco o seis juegos de placas y no es justo, ya que hay mucha gente que está trabajando realmente por necesidad”.

En entrevista afirmó que “es necesario que primero se haga una revisión y se vea quién de verdad las merece para que esto funcione de una manera correcta. Que el reparto se haga como debe de ser y que no solo se beneficie a unos cuantos”.

Los ruleteros se concentraron por la mañana en los espacios de la feria y después de sostener una reunión acordaron realizar la marcha motorizada hacia el parque Central, haciendo sonar las bocinas de sus unidades.

En entrevista agregó que decidieron manifestarse con sus taxis “por el concesionamiento a diestra y siniestra que hicieron las autoridades, sin realizar una revisión real de los expedientes para otorgárselas a los transportistas que en realidad las necesitan y que legalmente trabajan”.