Taxistas trabajan en implementación de plataformas

El transporte público de pasaje en la modalidad de Radio Taxis trabaja para encontrar la forma de mantenerse al día con la competencia y ofrecer servicio de calidad a sus clientes; con ello se obliga a sumarse a la modernidad y la tecnología que evoluciona rápidamente y que convierte la forma en que nuestra sociedad vive y trabaja, por eso la capacitación y el uso de tecnología juega un papel fundamental en esta industria, señalaron directivos del Sitio de Radio Taxis Cristóbal Colón de Tapachula.

Con la entrada a Chiapas de nuevos modelos de negocio, los taxistas de Tapachula buscan mantenerse al día con la competencia y ofrecer un servicio de calidad a sus clientes, razón por la cual el sitio de Radio Taxis Cristóbal Colón, que forma parte de la coalición de Radio taxistas del Frente de transportes-de Tapachula AC, que presiden Abenamar Rosales Gordillo y Alfredo Liévano, han señalado que pronto estarán trabajando con plataformas digitales o aplicaciones tipo Uber.

En entrevista, el directivo de Cristóbal Colón, Abenamar Rosales Gordillo, confirmó que algunas organizaciones de taxistas trabajan para incluir herramientas de plataformas digitales e incluso para gestión de pagos que permitiría transacciones con sus clientes de manera segura y sin tener que lidiar con efectivo.