TBC 190 fortalece infraestructura educativa

El director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) y coordinador estatal de los Telebachilleratos Comunitarios (TBC), Luis Guadalupe Morales Ángeles, acompañó a la comunidad del TBC 190 “Benito Juárez García”, ubicado en la localidad Espinal de Morelos, municipio de Ocozocoautla de Espinosa, durante la inauguración de obras de construcción, remodelación y equipamiento de aulas realizadas con recursos del programa La Escuela es Nuestra.

Suma de esfuerzos

Durante el encuentro, Morales Ángeles reconoció la participación del Comité de La Escuela es Nuestra, así como el trabajo de docentes, estudiantes y familias, al señalar que la suma de esfuerzos permite mejorar las condiciones en las que las juventudes desarrollan su formación académica.

El funcionario estatal destacó que contar con espacios dignos y equipados fortalece los procesos de enseñanza y aprendizaje, además de generar mejores condiciones para que las y los estudiantes desarrollen sus capacidades dentro de su propia comunidad.

Asimismo, recordó que el TBC 190 ha destacado por el talento de sus alumnos, quienes este año representaron a Chiapas en la Primera Feria Nacional de Desarrollo Comunitario 2026, realizada en Baja California, con el proyecto Zanvori, enfocado en la producción sustentable de hongos comestibles y el aprovechamiento de energías renovables.

Morales Ángeles señaló que estas acciones se encuentran en concordancia con la visión de prosperidad compartida que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con el sentido humanista promovido por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, al acercar oportunidades educativas y mejores condiciones de aprendizaje a las comunidades.

Finalmente, reiteró que el Cecytech y los TBC continuarán fortaleciendo la atención educativa en las distintas regiones de Chiapas, acompañando a estudiantes, docentes y comunidades en acciones que contribuyan a una formación integral y con mayores oportunidades de desarrollo.