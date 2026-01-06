Te podrás titular con experiencia laboral: Bonifaz

A partir del mes de marzo de este año comenzará a circular la convocatoria para las inscripciones del programa de titulación por experiencia laboral, un proyecto que beneficiará a muchas personas en México y Chiapas, consideró Raúl Bonifaz, representante en la entidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Entrevistado sobre el tema, comentó a que través de esas estrategias se pueden concluir los estudios de educación superior, un tema que es de interés para la población.

Uno de los factores que ha hecho que las personas se interesen en estas convocatorias, detalló Bonifaz, se debe a que muchas escuelas mantienen costos elevados en la titulación.

Muchas mujeres y hombres, resaltó, terminan su carrera universitaria, sin embargo, en un gran porcentaje no cuentan con el recurso para tramitar los títulos.

En cambio, resaltó, el programa de titulación por experiencia laboral es más económico y, además, tiene el reconocimiento oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública, es decir, los documentos cuentan con validez.

Por esa razón, Bonifaz hizo un llamado a la población a que estén pendientes de la emisión de la convocatoria, debido a que será en esa vía donde se den a conocer los pormenores sobre las sedes y procesos para llevar a cabo las etapas.

En otro orden de ideas

Comentó que en este 2026 continuará el apoyo por parte del gobierno federal para la entidad chiapaneca, sobre todo, con programas vinculados con la mejora de escuelas y el otorgamiento de becas para estudiantes.

En Chiapas, enfatizó, también las autoridades estatales han realizado trabajo para atender infraestructura educativa que estuvieron cerradas en la parte de la Sierra y hoy están trabajando de manera habitual, lo que permite a alumnas y alumnos gozar del derecho a la educación.