Teatro comunitario realizará su gira 2026

La compañía de Teatro Comunitario de los Volcanes regresa a Chiapas para realizar su gira 2026, del 27 de julio al 1.º de agosto, como parte del proyecto “Volcán a Volcán Sin Fronteras”.

Actividad que es apoyada por el programa “Mega México en Escena”, del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales.

Las presentaciones iniciarán este lunes 27 de julio, en la comunidad Pactetón, del municipio de Tenejapa, con la puesta en escena “Las tandas del tamal”, obra que es ahora un referente de la cultura gastronómica nacional, escrita por Raúl Pérez Pineda en San Cristóbal, en el año 2013, representada por un elenco de jóvenes actrices de las comunidades de los Altos de la entidad.

El martes 28 de julio, la gira del teatro continúa a las 11 de la mañana, en Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena (Celali), con la obra “Campo Esperanza”, escrita y dirigida por Raúl Pérez Pineda, la cual fue seleccionada para su publicación en el año 2020 en la colección Tz’akbu Ajaw La Reina Roja, del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta).

A las cuatro de la tarde de ese mismo 28 de julio, se realizará en el Centro Cultural Artex de San Juan Chamula la segunda función del “Espíritu de la Montaña”, de la dramaturga chiapaneca Petrona de la Cruz.

Miércoles 29 de julio, a las 11 de la mañana, en la Casa de Cultura del municipio de Huixtán, se representarán “Las Historias del Ahuehuete Sabio”, original de Raúl Pérez, con un pequeño homenaje al poeta chiapaneco Jaime Sabines y a su poema de la Luna.

A las cuatro de la tarde de ese día, la puesta en escena irá al Centro Cultural Artex de San Juan Chamula, mientras que para el jueves 30 de julio, a las cinco de la tarde en la comunidad Guadalupe Quistaj, será escenificada la obra “Campo Esperanza”.

El viernes 31 de julio, la gira continúa con “Las Tandas del Tamal” en el escenario de la comunidad Yalsi Tres Lagunas, a las cinco de la tarde, y para concluir, el sábado 1.º de agosto, estarán en el mercadito orgánico comunitario que se realiza en la carretera a Comitán, en el desvío a Cajcam, con el apoyo de la organización de la Casa K’in Balam, organización comunitaria.