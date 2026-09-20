Teatro de la Ciudad requiere reparación millonaria

El Teatro de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez enfrenta un deterioro estructural que arrastra desde hace casi tres sexenios, con filtraciones de agua durante las temporadas de lluvias y grietas provocadas por los sismos, daños cuya reparación integral requeriría una inversión superior a los 300 millones de pesos, un monto que difícilmente podrá ejercerse en la presente administración, reconoció la titular del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta), Angélica Altuzar.

En entrevista, la funcionaria señaló que, pese a las condiciones del inmueble, el recinto continúa operando.

“El Teatro funciona, hay funciones, en octubre se presentará la obra Bienvenido Conde Drácula”, detalló.

Vestíbulo

No obstante, precisó que el vestíbulo es el área que permanece cerrada debido a los daños.

Altuzar explicó que, ante la magnitud de la inversión requerida, se han realizado reparaciones paulatinas.

Recientemente se intervinieron luminarias, sanitarios, el sistema de aire acondicionado y la iluminación exterior.

Sin embargo, reconoció que en este sexenio difícilmente quedará reparado el Teatro de la Ciudad, que abrió sus puertas en 1982, durante la gestión del exgobernador Juan Sabines Gutiérrez.

“Los equipos son muy antiguos y no se les había dado el mantenimiento adecuado. El año pasado empezamos de generador en generador, todos estos aparatos que ya llevan más de 30 años. Hemos solicitado la intervención de la federación”, expresó la directora de Coneculta.

El Teatro de la Ciudad, uno de los principales recintos culturales de la capital chiapaneca, requiere una rehabilitación profunda que incluye la reparación del techo, el sellado de grietas y la modernización de su infraestructura eléctrica y sanitaria.