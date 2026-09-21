Teatro y religión, elementos interconectados

La relación entre teatro y religión es la cuestión estética, que articula lo personal con lo colectivo; así lo expuso Ricardo López Crocker, quien ha investigado la teatralidad de los ritos que se realizan en las iglesias de San Cristóbal.

Durante su participación en la primera “Feria de las ciencias y las humanidades”, Ricardo López mencionó el temor que tuvo al acercarse a los curas de las iglesias para exponerles su tema de investigación.

Sin embargo, recordó lo que el fray Pablo Ibarren, párroco del templo de Santo Domingo, le dijo en su momento: “Ricardo, si es que esto es teatro, yo no lo veo de otra manera, pero en un sentido profundo”.

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El ponente señaló que los rituales realizados dentro de las iglesias son “extracotidianos”, logrando que lo imposible en la cotidianidad, se vuelva posible dentro de los templos.

Al respecto, mencionó cómo algunas personas, fuera de las iglesias, mantienen un volumen de voz bajo, “y durante el rezo obtienen un vozarrón, con una energía que termina llenando toda la iglesia”.

Ricardo López también subrayó la cuestión del barroco, que caracterizó como una constante cultural y social de la modernidad persistente en buena parte de Latinoamérica.