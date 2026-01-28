TecNM da bienvenida a semestre enero-junio 2026

El Tecnológico Nacional de México (TecNM), campus Cintalapa, dio inicio al semestre enero-junio 2026 con la bienvenida oficial a las y los estudiantes de sus seis programas educativos: Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Industrias Alimentarias, Informática, Energías Renovables y Desarrollo Comunitario, mediante un solemne homenaje al lábaro patrio, acto que reafirma los valores cívicos, el sentido de identidad y el compromiso institucional que distinguen a la comunidad TecNM.

La ceremonia fue encabezada por la directora general del plantel, Olga Luz Espinosa Morales, quien destacó la importancia de comenzar este nuevo ciclo escolar con renovado compromiso, fortaleza y unidad.

Sentido

Recalcó que este nuevo semestre está alineado a las acciones impulsadas por el gobernador Eduardo Ramírez, orientadas al fortalecimiento de la educación pública, la mejora de la infraestructura educativa y la ampliación de oportunidades para la juventud chiapaneca.

Asimismo, refrendó la invitación de Roger Mandujano Ayala, secretario de Educación en Chiapas, a que el TecNM Cintalapa continúe participando de manera activa en el programa Chiapas Puede.

Durante el evento se contó con la presencia de autoridades académicas y representantes de los distintos órdenes de gobierno, entre ellos la diputada Ana Karen Ruiz Coutiño, vicepresidenta del Congreso del Estado; además de invitados del Ayuntamiento de Cintalapa, directivos, personal administrativo y representantes sindicales del instituto.

La comunidad estudiantil del TecNM, campus Cintalapa, asume los retos académicos con responsabilidad, disciplina y entusiasmo, como pilares fundamentales para fortalecer su formación integral y consolidar su desarrollo profesional.