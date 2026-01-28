﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasTuxtla

TecNM da bienvenida a semestre enero-junio 2026

Enero 28 del 2026
La comunidad estudiantil del TecNM, campus Cintalapa, asume los retos académicos. Cortesía
La comunidad estudiantil del TecNM, campus Cintalapa, asume los retos académicos. Cortesía

El Tecnológico Nacional de México (TecNM), campus Cintalapa, dio inicio al semestre enero-junio 2026 con la bienvenida oficial a las y los estudiantes de sus seis programas educativos: Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Industrias Alimentarias, Informática, Energías Renovables y Desarrollo Comunitario, mediante un solemne homenaje al lábaro patrio, acto que reafirma los valores cívicos, el sentido de identidad y el compromiso institucional que distinguen a la comunidad TecNM.

La ceremonia fue encabezada por la directora general del plantel, Olga Luz Espinosa Morales, quien destacó la importancia de comenzar este nuevo ciclo escolar con renovado compromiso, fortaleza y unidad.

Sentido

Recalcó que este nuevo semestre está alineado a las acciones impulsadas por el gobernador Eduardo Ramírez, orientadas al fortalecimiento de la educación pública, la mejora de la infraestructura educativa y la ampliación de oportunidades para la juventud chiapaneca.

Asimismo, refrendó la invitación de Roger Mandujano Ayala, secretario de Educación en Chiapas, a que el TecNM Cintalapa continúe participando de manera activa en el programa Chiapas Puede.

Durante el evento se contó con la presencia de autoridades académicas y representantes de los distintos órdenes de gobierno, entre ellos la diputada Ana Karen Ruiz Coutiño, vicepresidenta del Congreso del Estado; además de invitados del Ayuntamiento de Cintalapa, directivos, personal administrativo y representantes sindicales del instituto.

La comunidad estudiantil del TecNM, campus Cintalapa, asume los retos académicos con responsabilidad, disciplina y entusiasmo, como pilares fundamentales para fortalecer su formación integral y consolidar su desarrollo profesional.

﻿