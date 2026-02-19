En un contexto donde la tecnología redefine los mecanismos de control gubernamental, el diputado Juan Marcos Trinidad Palomares acudió a la Tercera Entrega de Informes Individuales de Auditoría e Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2024, convocada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Congreso de la Unión.

La sesión, mas allá del acto protocolario de rendición de cuentas, fungió como un espacio de diálogo sobre el futuro de la supervisión de los recursos públicos.

Los ejes de la discusión giraron en torno a la modernización de los procesos de auditoría, la implementación de plataformas digitales de control y la integración de inteligencia artificial para optimizar la precisión y velocidad en la detección de anomalías.

Trinidad Palomares calificó estos avances como un parteaguas en la gestión pública, al señalar que la tecnología permite trascender la revisión administrativa tradicional para adentrarse en un esquema de vigilancia predictiva.

Herramientas digitales

“Estamos ante un cambio de paradigma. La capacidad de analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real y la trazabilidad que ofrecen las herramientas digitales nos permiten anticiparnos a posibles desviaciones, no solo documentarlas después”, declaró el legislador.

El diputado enfatizó que la adopción de inteligencia artificial en la fiscalización no solo optimiza recursos, sino que también fortalece la confianza ciudadana.

“La tecnología nos da la oportunidad de construir un futuro donde la transparencia no sea solo una obligación legal, sino una realidad tangible. La digitalización y la inteligencia artificial son los cimientos de una nueva cultura de rendición de cuentas en México”, añadió.

Asimismo, el representante de Chiapas subrayó la relevancia de mantener una presencia activa en estos foros nacionales.

Destacó que la coordinación interinstitucional entre los congresos estatales, los órganos locales de fiscalización y las autoridades federales resulta indispensable para homologar criterios y compartir experiencias exitosas. “El fortalecimiento del sistema de fiscalización nacional requiere del compromiso de todas las entidades.

Desde Chiapas, trabajamos para que nuestra gestión sea un reflejo de esta nueva visión: más eficiente, más confiable y profundamente innovadora”, concluyó.