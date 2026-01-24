Tecnología y minerales, origen de nuevas guerras

El destacado investigador en formación universitaria, Fernando Valenzuela Migoya, reveló que la inversión de empresas privadas superó a las de naciones enteras; además, explicó que el reciente interés de Donald Trump, por Groenlandia más que por seguridad es por acceso a recursos tecnológicos.

El también director de Programa de Educación del Aspen Institute México dijo que la inteligencia artificial superará en breve la capacidad de razón humana y es necesario reconocer el reto que ha hecho que empresas privadas inviertan en promedio 90% más que naciones promedio en Latinoamérica.

Terreno estratégico

En este contexto explicó que Groenlandia es un terreno estratégico, por su posición en un escenario de guerra, pero la razón real de la amenaza de invasión de Estados Unidos, es la tecnología.

Groenlandia ofrece una temperatura ideal para escenarios de desarrollo tecnológico y además cuenta con tierras raras, que son un grupo de 17 elementos químicos con propiedades únicas, esenciales para la tecnología moderna a utilizarse, en smartphones, vehículos eléctricos, láseres y energía renovable, dijo.

El reconocido docente de universidades en México y Latinoamérica llamó a realizar una reflexión de la transformación educativa y tecnológica que está ocurriendo en el mundo.

“La inteligencia artificial ya no desaparecerá, por contrario, somos la primera generación que puede cerrar brechas inmensas sin necesidad de grandes recursos, pero sí tecnología y acuerdos en todo el mundo”, dijo.

Segundo reto

Pero además el experto en el movimiento de la educación internacional dijo que existe un segundo reto, al preguntarse qué pasará cuando las tecnologías tengan mayor inteligencia que los humanos.

Es necesario utilizar esta tecnología para desarrollar las carencias sociales, de desarrollo y educativas, sin dejar de atender las necesidades humanas, además las nuevas tecnologías deberán agregar las ciencias sociales y no solo las exactas.