Tecnológico registra matrícula histórica: directora

Para el semestre agosto-diciembre 2026, que inició a finales de agosto, el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG) registró una matrícula histórica de seis mil 67 estudiantes, lo que representa un crecimiento de 11.85 %, y refrenda su compromiso con una educación superior tecnológica de calidad, incluyente e innovadora.

Así lo dio a conocer Marisa Guadalupe Flores Aguilar, directora del Instituto, y dijo que el crecimiento de la matrícula refleja la confianza de las y los jóvenes en la educación tecnológica pública, así como el trabajo institucional para ampliar las oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior.

Impulso académico

Señaló que, como parte de este impulso académico, el Tecnológico participará con 20 proyectos en InnovaTec 2026, fase regional, además de promover nuevas modalidades educativas y una formación integral para su comunidad estudiantil.

Resaltó que el ITTG ha obtenido por tres años consecutivos el primer lugar y el Premio InnovaTec, reconocimiento nacional a proyectos de investigación e innovación desarrollados por estudiantes con el acompañamiento de docentes e investigadores.

Recordó que la ceremonia de inicio del ciclo escolar estuvo encabezada por Ramón Jiménez López, director general del Tecnológico Nacional de México (TecNM).

Proyecto

El director destacó la inauguración de la primera fábrica de biofertilizantes en la historia del Tecnológico Nacional, proyecto desarrollado por investigadores del ITTG y orientado a contribuir al mejoramiento de los suelos, así como a reducir la contaminación del agua y la tierra.

Estos resultados, junto con los proyectos de electromovilidad y otras iniciativas de investigación, son muestra de la capacidad del Instituto para generar conocimiento, impulsar la innovación y desarrollar soluciones con impacto positivo en la sociedad.