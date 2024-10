Temas relevantes serán puestos sobre la mesa

Los legisladores están abiertos a debatir cualquier tema. CP

La diputada local Katy Aguiar Álvarez, precisó que esta legislatura será progresista y pondrá sobre la mesa diferentes temas que son relevantes para Chiapas y para otros sectores como lo es el aborto.

Expresó que esta es una gran oportunidad, porque existe una legislatura plural y que sin duda va abrir el debate.

Derechos

“Por supuesto que yo estaré a favor del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, este es un tema que desde pasadas legislaturas en Chiapas no ha caminado y que por alguna razón, no ha estado en la agenda legislativa, por diversas coyunturas no se ha logrado resolver, sin embargo, en esta ocasión se espera que sea un tema que pase al pleno y se apruebe”, destacó.

Cabe recordar que en el estado de Chiapas se ha presentado en cada legislatura, la despenalización del aborto, pero las diferentes bancadas han desechado cada una de esas propuestas, para que ni siquiera alcancen a pasar al pleno.

Abrir espacios

En este contexto, la legisladora comentó que buscarán abrir los espacios del debate y pase para su análisis y votación.

Adelantó que “lo hemos platicado con algunas compañeras, estamos totalmente a favor, la compañera Andrea Negrón también posicionó acerca de la agenda legislativa que tiene que ser progresista y tiene que abrirse a los temas”, mencionó.

El mismo presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado ha expresado a título personal que está de acuerdo con el derecho a decidir sobre los cuerpos y el derecho de los animales.

Por ello, se espera que estos temas puedan caminar de una vez por todas, siendo una demanda añeja y que mantienen al estado de Chiapas como uno de los pocos que no ha legislado al respecto.