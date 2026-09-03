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Temblores de 5.5 y 4.5 sacuden al Soconusco

Septiembre 03 del 2026
Ante los temblores, las autoridades de Protección Civil activaron los protocolos de atención, aunque se aclaró que no se tienen reportes de afectaciones.
Ante los temblores, las autoridades de Protección Civil activaron los protocolos de atención, aunque se aclaró que no se tienen reportes de afectaciones.

Al menos siete sismos se registraron este miércoles en la costa de Chiapas, dos de ellos que se sintieron fuertes, uno con epicentro en Huixtla de magnitud 5.5 y otro en Tapachula de 4.5. 

El primero ocurrió a las 06:28 horas y tuvo su epicentro a 145 kilómetros al suroeste de Huixtla y a una profundidad de 10 kilómetros, mientras el segundo a las 14:06, ubicado a escasos 14 kilómetros al suroeste de Tapachula. 

A estos se suman otro temblor en Huixtla de magnitud 4.1, dos en Ciudad Hidalgo de 4.3 y 4.2, y dos en Mapastepec, de 4.3 y 4.2.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, hasta las 8.00 horas de este 2 de septiembre, habían ocurrido dos mil 256 réplicas del terremoto con intensidad de 7.4 del pasado 17 de julio y cuyo epicentro se ubicó en Ciudad Hidalgo. 

Las autoridades de Protección Civil activaron los protocolos de atención, aunque se aclaró que no se tienen reportes de afectaciones.

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