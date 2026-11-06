Temen agresiones si liberan a detenido

Habitantes de la colonia “Las Conchitas”, realizaron una manifestación en las oficinas de los juzgados del ramo Penal del Poder Judicial del Estado, para exigir la no liberación de Roberto Irán Chávez, a quien señalan de promover despojos y amenazas.

Bajo el argumento de una enfermedad, la jueza Renata “N”, pretende otorgarle el arraigo domiciliario, sin embargo eso sería ponerlo prácticamente en libertad y por ese motivo temen por su seguridad.

Violencia

Los colonos señalaron que antes de que detuvieran a Irán Chávez, había acudido con un grupo de sujetos a la colonia para desalojar a varias familias que tuvieron que huir, despojándolas de sus viviendas y predios que ellos adquirieron en forma legal.

Por ello, solicitaron la intervención del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y del fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, para que se haga justicia y no sea liberado, toda vez que ha lanzado amenazas en su contra.

Con pancartas demandaron justicia y pena de cárcel, ya que temen por sus vidas.

“Nosotros queremos vivir en paz, pero este señor nos robó la tranquilidad y si llega a salir, ya fuimos amenazados”, mencionaron algunas de las mujeres que participaron en la manifestación.