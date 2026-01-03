Temen dificultad tecnológica en uso de parquímetros

Este 2 de enero entró en operación en Tuxtla Gutiérrez la aplicación ParkiTuxtla, un sistema digital para el pago de parquímetros que busca modernizar el estacionamiento en la ciudad. Ciudadanos de la capital destacaron su confianza en la regulación y mayor orden con el impulso del programa, mientras señalaron la dificultad tecnológica para algunos usuarios y usuarias.

Se trata de una nueva aplicación móvil oficial para pagar parquímetros desde el teléfono celular, con la intención de modernizar el sistema de estacionamiento y ofrecer mayor comodidad y control a los usuarios.

El sistema permite a conductores registrar su vehículo, seleccionar la zona de estacionamiento, elegir el tiempo y pagar sin hacer fila, a través de su celular, ya sea con tarjeta de débito o crédito, saldo en la app o en establecimientos autorizados.

El horario de operación será de lunes a sábado, de 08:00 a 20:00 horas, con tarifas de siete pesos por hora o 3.50 pesos por 30 minutos.

Sondeo

Ante este panorama, Patricia Coutiño, ciudadana, destacó que se trata de una herramienta que podría resultar útil, siempre y cuando real agilice el pago.

"Habrá que ver si no termina siendo otra complicación para los que no tenemos tanto manejo de tecnología, sino resulta contraproducente y nos enredamos más", señaló.

Por otro lado, José Alfredo Méndez, motociclista, enfatizó en que la aplicación podría traer consigo un mejor control para los vehículos.

"A veces hay muchos carros que se estacionan muy mal y abarcan los pocos lugares que hay para las motos. Esto tal vez ayude a que haya menos autos mal estacionados y orden en la calle", subrayó.

Por otra parte, Karla Martínez, conductora de Didi, puntualizó que los costos resultan accesibles, sin importar el tiempo de estacionamiento.

"Algunas personas solo se estacionan para comprar algo o bajar a ver alguna cosa y tienen que pagar la tarifa completa, pero no me parece que sea un costo alto. El único detalle son las formas de pago, para algunos es difícil todo el tema de la tecnología o no están familiarizados", afirmó.

Ciudadanos y ciudadanas reconocieron el intento de mejora, sin embargo externaron su preocupación sobre accesibilidad y efectividad real del programa.