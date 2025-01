Temor y desconfianza para viajar a la frontera

Pobladores de Chicomuselo y Bella Vista han manifestado su temor de viajar hacia Frontera Comalapa, a pesar de la reapertura al tránsito vehicular en las carreteras estatales que conducen a estos municipios.

En estos tramos, se registraron los últimos cruentos enfrentamientos entre los dos grupos de la delincuencia que se disputaban el control de las regiones Frontera y Sierra, el cual arreció y recrudeció durante el 2024.

Reapertura al tránsito particular y público

A pesar de reaperturarse el tránsito vehicular y el transporte público, la población a manifestado su temor y desconfianza para viajar hacia Frontera Comalapa.

El pasado martes se reactivó el transporte público de la ruta Frontera Comalapa - Chicomuselo, pero a pesar de ello, la población prefiere viajar hacia la presa de La Angostura, cruzarla en una lancha para después tomar el transporte a Comitán, a fin de surtirse de los productos básicos. Siguen temerosos de viajar a territorio que consideran hostil y de donde se reportaron cientos de desaparecidos.

El tránsito vehicular en la carretera de Chicomuselo a Frontera Comalapa es de poco a nulo. La ruta a Bella Vista aún continúa bloqueado en la montaña, pero se espera que en los próximos días las fuerzas del orden lleguen a retirar árboles que fueron derribados sobre la carretera y se reaperture el paso.

Persiste el miedo entre la población

A la población de Bella Vista y Chicomuselo les llevará tiempo recobrar la confianza para que se atrevan a viajar y transitar hacia Frontera Comalapa, hay traumas que podrían ser insuperables. “La sierra no viaja ni viajará por Comalapa hasta que veamos la limpieza de c**g y sus jefes, mientras tanto seguiremos sin transitar el paso de Comalapa. Es un peligro para los que no quisimos apoyar a esos criminales. Fuimos sentenciados a no cruzar por sus territorios”, comentaron.

En la ruta a Comitán, el tránsito también sigue siendo poco fluido, aunque el transporte de carga ya es más frecuente. Personas han solicitado que la seguridad y recorridos de vigilancia sean con más recurrencia, pues rara vez se observa la presencia de las fuerzas del orden estatal y federal en esta vía. Por la tarde del jueves, diversas patrullas y elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Guardia Nacional y Ejército se mantuvieron apostados en el kilómetro 249, en la localidad El Jocote, municipio de Frontera Comalapa.