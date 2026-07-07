Temperatura de El Ocote podría subir 2.3 °C

Para 2030, la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote podría tener un incremento de 2.3 grados Celsius, si es que se mantiene con la misma emisión de gases que hasta ahora, así lo indicó la investigadora Lorena Ruiz-Montoya.

Situación

Durante un evento realizado en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Ruiz-Montoya señaló que, durante una investigación realizada en 2013, pudieron observar que uno de los primeros aspectos mencionados por la dirección de la reserva fue la falta de personal.

Aunado a esto, gran parte de dicho personal se dedica al manejo de la reserva, resultando con poco tiempo para generar conocimiento científico, lo que requeriría tanto un equipo mayor.

Como resultado de esa investigación, concluyeron que, en términos de biodiversidad, la selva conserva muchas especies que dieron lugar a su origen, al mismo tiempo que registraron nuevas, como en el caso de los peces, donde se volvieron a observar especies que ya no habían registrado.

Espacio

Por su parte, la investigadora Guadalupe Álvarez Gordillo recordó que dentro de la reserva alberga a 45, que ocupan el 60 % del territorio, donde cohabitan distintos grupos étnicos como tsotsiles, zoques-mestizos y mestizos.

A través de encuestas, observaron que, en el aspecto social, político y financiero, la zona tiene alta vulnerabilidad, mientras que en lo cultural y natural se registró una vulnerabilidad media.