Temperaturas extremas: cinco municipios en 42 °C

La intensidad del calor se está extendiendo a diversas zonas de Chiapas, a tal grado que suman cinco municipios donde el termómetro ha llegado a los 42 °C y hay uno que incluso reportó 42.5 °C, según el reporte más actualizado de la Secretaría de Protección Civil (PC) estatal.

Con lo antes señalado, se indicó que se mantendrá un ambiente caluroso. Las cifras de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) revelaron el registro de las temperaturas que se consideran como extremas.

Más de 40 grados

El municipio con la temperatura más alta hasta ahora ha sido Venustiano Carranza con 42.5 °C. Los otros que también mostraron cifras elevadas fueron Chicomuselo, Osumacinta, La Concordia y Villacorzo, con 42 °C cada uno.

Para este martes se pronosticó ambiente cálido y con altas temperaturas. Se insistió en seguir algunas recomendaciones para cuidar la salud familiar.

Llamado de la autoridad

Se le sugiere a la población que mantenga una hidratación constante, además de evitar la exposición a la radiación solar entre las 11 de la mañana y las cuatro de la tarde.

También es importante utilizar ropa con colores claros y que sean prendas ligeras. Si sales a la calle, procura llevar unos lentes para el sol, gorra, sombrero o sombrilla para cuidarte.

"Pon especial atención a niñas, niños, adultos mayores" y "no olvides a tus mascotas", son algunas de las recomendaciones que emite la Secretaría de Protección Civil (PC).

De igual forma, se informó que si alguna persona presenta pulso acelerado, piel roja, dolor intenso de cabeza o mareo, es importante que busque asistencia médica.