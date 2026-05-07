Temperaturas extremas han alcanzado los 43° C

El Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó que en Chiapas se han ubicado zonas donde las temperaturas han alcanzado hasta 43 °C, como lo ocurrido en las últimas horas en Osumacinta que llegó a esa cifra.

La información revela que también se presentaron más municipios en la entidad, donde el termómetro alcanzó hasta los 40 ° C.

En esas condiciones se ubicaron a Venustiano Carranza, Chiapa de Corzo con (40.5 grados), Suchiapa y Villa Corzo. Sobre Tuxtla Gutiérrez, por ahora no figura dentro de los municipios con las más altas temperaturas.

Con lo antes señalado, diversas autoridades han emitido recomendaciones a la población en esta temporada de calor, a fin de que se reduzcan riesgos a la salud.

Recomendaciones

La Secretaría de Protección Civil en Tuxtla Gutiérrez, a través de una infografía difundida en sus cuentas oficiales de redes sociales, detalló que ante las altas temperaturas es importante mantener una constante hidratación.

Dentro de las sugerencias de las autoridades municipales, aparece el uso de los bloqueadores solares y debes de considerar tu tipo de piel, edad y tiempo de exposición.

Dentro de las recomendaciones está el uso de ropa suelta y de colores claros, además de manga corta. Se sugiere no hacer actividades físicas bajo la intensidad del sol.

Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez pidió a la población a que consuman agua de manera simple, sin la necesidad de que haya sed.

Hay que consumir alimentos que sean frescos, además de verduras y frutas. Para cuidar tu salud, procura no salir a asolearte entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde.