Temporada de ciclones por arriba de la media: PC

Chiapas espera para la temporada de ciclones y huracanes un comportamiento por arriba de la media, lo que incrementa el riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones en diversas zonas del estado, especialmente en Tuxtla Gutiérrez.

En entrevista con Ciro Castillo, el secretario de Protección Civil Municipal (PC), Eder Fabián Mancilla, explicó que durante la reunión nacional en Veracruz, se anunció que se prevén de 18 a 21 eventos ciclónicos en el océano Pacífico, una cifra superior al promedio histórico que va de 15 a 18 fenómenos.

Esta tendencia al alza contrasta con el Atlántico, donde se espera que la actividad se mantenga dentro de la media habitual de 11 a 15 eventos, por lo que la atención se centra en la franja del Pacífico mexicano.

Estas condiciones climáticas extremas, derivan principalmente del cambio climático, la modificación de los patrones meteorológicos a nivel global está generando que temporadas históricamente predecibles se tornen cada vez más agresivas e inestables.

Riesgo en el Sabinal

De acuerdo con los datos del censo del Inegi y el levantamiento propio de PC municipal, en Tuxtla Gutiérrez existen zonas específicas consideradas como zonas de alta vulnerabilidad ante un posible desbordamiento del río Sabinal.

Dentro de estas manzanas la población presenta un riesgo alto de sufrir afectaciones directas por inundaciones. A esto se suman 25 puntos de alto riesgo identificados en la mancha urbana y 23 arroyos que atraviesan la demarcación.

Refugios temporales

Ante una emergencia, el municipio cuenta con cuatro refugios temporales con capacidad para albergar hasta tres mil personas en total. Estos espacios son operados por el Sistema DIF municipal y están ubicados en los Cedecos de Bienestar Social, Plan de Ayala y Las Granjas, así como en el inmueble denominado “Una Noche Digna”, ubicado en la zona de Mirador.

Sin embargo, el propio censo reveló que solamente 73 personas de las entrevistadas conocen la ubicación exacta de estos sitios. Los refugios están disponibles no solo para víctimas de inundaciones, sino también para personas en situación de calle o cuyas viviendas hayan sufrido incendios o daños severos, garantizando alimentación, higiene y un lugar seguro para resguardarse.

Trabajos de limpieza

Desde el mes de enero, el ayuntamiento ha implementado jornadas de limpieza en drenes pluviales, alcantarillas y cuerpos de agua.

El secretario explicó que estas labores se intensifican cada sábado con operativos interinstitucionales, pero destacó que la diferencia crucial consiste en retirar basura, no en realizar desmonte.

Lamentablemente, los trabajadores han encontrado desde llantas y electrodomésticos como refrigeradores y lavadoras, hasta muebles y colchones tirados dentro del cauce.

Mancilla exhortó a la ciudadanía a no arrojar residuos y a reportar coladeras tapadas al número 072, ya que la acumulación de basura es el principal obstáculo para que el agua fluya con rapidez.

Basura en el río

El problema de la contaminación del río Sabinal es recurrente y severo, según reconoció el secretario. A pesar de las campañas, los videos de vigilancia han captado a padres de familia que, en presencia de sus hijos, lanzan desechos al afluente.

Esta mala práctica se replica entre deportistas y vecinos que prefieren aventar la basura al río para no cargarla.

El funcionario señaló que incluso existen personas que aprovechan los operativos de limpieza para deshacerse de tiliches pesados, confiando en que el personal municipal los retirará.

Esta situación, añadió, refleja una falta de educación ambiental que comienza en el núcleo familiar y que termina agravando las inundaciones al obstruir el drenaje natural de la ciudad.