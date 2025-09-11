Temporada de lluvias no será extraordinaria

En esta temporada de lluvias no se tiene pronosticado que hayan precipitaciones extraordinarias, a reserva que algún huracán se acerque a las costas y genere algún efecto en territorio chiapaneco, comentó Felipe Irineo Pérez, director general del Organismo de Cuenca Frontera Sur.

Recordó que septiembre, históricamente, es considerado como el mes más lluvioso; sin embargo, no se espera que las precipitaciones sean excepcionales.

Irineo Pérez explicó que en la temporada lo que puede generar más daños son los huracanes que se acerquen a la costa, esos fenómenos -dijo- son los que podrían derivar con alguna afectación.

No obstante, explicó que algunas hidroeléctricas en Chiapas se encuentran a un 50 % de su capacidad de llenado, es decir, hay espacio suficiente para almacenar agua en estas presas.

Más temas

Resaltó que con el gobierno de Chiapas existe una coordinación de trabajo. En el caso de las plantas de tratamiento de aguas residuales, calculó que en el estado hay alrededor de 300, pero ninguna cumple con la normatividad.

A partir del año pasado con diversas autoridades, enfatizó, se están llevando a cabo la formulación de sus planes hídricos 2025-2030, son programas para atender drenajes, agua y saneamiento.

Zona Altos

Sobre la tromba de agua que se presentó hace unos días en San Cristóbal de Las Casas, comentó que ese fenómeno se acompañó de viento y acumulados de 62 milímetros de lluvias, elementos significativos para un periodo tan corto en el que ocurrió.

Agregó que otro elemento que influye en esa ciudad, es que no cuenta con un sistema de alcantarillado pluvial y eso provoca encharcamientos cuando llueve de forma considerable.