Temporada de oferta es aprovechada para estafar

La campaña de ventas en línea más grande de México conocida como “Hot Sale”, también es aprovechada por los ciber delincuentes para realizar estafas a la ciudadanía, durante este periodo comercial, la Guardia Estatal Cibernética recomendó verificar las compras que se realicen.

La dependencia advirtió sobre ofertas falsas y páginas web apócrifas que buscan robar información durante la temporada de descuentos.

De este modo, a través de sus canales oficiales emitió una alerta preventiva dirigida a la población para evitar que sea víctima de fraudes electrónicos durante la actual temporada comercial.

Prevención

Las autoridades locales instaron a la ciudadanía a desconfiar de aquellas ofertas que resulten demasiado atractivas o con descuentos desproporcionados.

De acuerdo con la información oficial difundida por la corporación, los delincuentes cibernéticos suelen utilizar páginas web falsas con dominios dudosos para simular promociones exclusivas, como la venta de artículos de alta gama con rebajas de hasta el 90 por ciento.

Recomendaron a los consumidores verificar minuciosamente la autenticidad de los sitios en los que realizan sus compras y recordaron que la dirección electrónica oficial y correcta para este evento debe ser la de páginas oficiales.

Sitios web

Asimismo, la policía cibernética puntualizó que la sola presencia del candado de seguridad HTTPS en la barra de navegación no es una garantía absoluta de que se trate de un sitio web seguro o legítimo, por lo que el análisis de la URL sigue siendo indispensable.