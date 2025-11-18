Temporada de seca provoca baja producción de leche

A unas semanas de haber terminado la temporada de lluvias, ganaderos de la región de Tonalá dieron a conocer que ya se están presentando las primeras consecuencias del intenso temporal de lluvias.

Compartieron que una de ellas es que la producción lechera comenzó a disminuir debido a que el zacate de sus parcelas se está empezando a secar al no recibir agua de lluvia.

Santiago González Flores expresó que Tonalá es un municipio ganadero, sin embargo, la mayoría comienza a quejarse debido a que la producción de leche está bajando hasta un 40 de por ciento.

Expresaron que durante la temporada de lluvias podían obtener hasta 100 litros de leche, pero ahora solo pueden conseguir 70.

Preocupación

En ese sentido comparten su preocupación porque esta situación tenían contemplada padecerla en los meses de enero o febrero, pero no en el mes de diciembre

Lo peor es que los dueños de las queserías empiezan a bajar el precio de este producto que lo vendían en 11 pesos y que ahora lo están ofertando en 9.

Asimismo, los incendios son otra amenaza constante, ya que en cualquier momento pueden aparecer y con ello terminar con el poco zacate que tienen en sus parcelas.