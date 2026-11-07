Temporada “movida” para lancheros

Lancheros y prestadores de servicios de Chiapa de Corzo reportaron una “movida” temporada de muertos, la cual estuvo enmarcada en el proyecto de recorridos nocturnos impulsado desde el Gobierno del Estado.

Samuel Nandayapa, lanchero del malecón, expresó que particularmente durante la celebración del Día de Muertos, los días uno y dos de noviembre, la afluencia de turismo fue mayor, logrando diversificar los servicios.

Servicios

Dijo que las lanchas ofrecieron diversos servicios destacando los recorridos cortos hasta el Puente de Chiapa-Tuxtla, mientras que otros solicitaron el recorrido largo hasta la Presa Manuel Moreno con una duración aproximada de dos horas de ida y vuelta teniendo horarios de ocho de la mañana a cuatro de la tarde.

Explicó que se recibe turismo variado, pero esta temporada destacaron los paseantes locales, por encima de los visitantes de otras regiones de México y el mundo, aunque expresó que ese momento cúspide de turismo, ha desaparecido.

Asimismo habló de la experiencia nocturna denominada “Nandanda”, que sale de otro acceso: Cahuaré, con una travesía de 40 minutos ofrece un recorrido nocturno con proyecciones y actuación; ese es gratuito, pero indirectamente genera movimiento en toda la región, dijo.

Origen

El concepto “Nandanda”, alude a una deidad de los Nandalumi, antiguos pobladores de la zona que advocaban una mujer diosa en el agua del ahora río Grijalva.