Temporada navideña sí afecta las emociones

Durante la temporada invernal, la salud emocional de algunas personas puede verse afectada por situaciones como el duelo por un familiar, una ruptura amorosa, una discusión familiar pero también por las condiciones climáticas, ya que el clima frío suele incidir en el estado de ánimo, de ahí surge lo que algunos especialistas llaman “depresión estacional”.

Especialista

Freddy Ocaña Hernández, doctor en psicología, explicó que también las personas que tienen una carga de trabajo alta son propensas a experimentar este trastorno, igualmente los adultos mayores que viven con enfermedades crónicas degenerativas o que ya no pueden salir.

El encargado de la Clínica de Atención Psicológica de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), dijo que la situación económica personal y familiar también puede incidir, ya que se considera una temporada de fiestas y dar regalos.

Se sabe que hay poca cultura del ahorro y cuidado de las finanzas personales. Ante el pago del aguinaldo o bonos, muchas personas suelen gastar todo y hasta de más, por lo que les dura poco en las manos y luego inician el año con deudas, sin duda eso es un factor.

Generalmente dijo en los primeros días de enero incrementa la afluencia a la clínica de atención, igualmente con especialistas particulares. Muchas personas ya buscan la orientación profesional ante el bajo estado de ánimo que experimentan.

Ideas suicidas

El especialista indicó que el trastorno suele ser leve y pasajero, pero en algunos casos puede ser más grave, incluso hasta llegar a las ideas suicidas, porque no le encuentran sentido a la vida y no tienen con quien hablarlo, aunque no quiere decir que lo intenten.

Los síntomas para identificar este trastorno son: aislamiento, insomnio, falta de apetito, irritabilidad, llanto y cambios bruscos de humor, los cuales se desencadenan conforme más se acerca la celebración de Navidad y Año Nuevo. Lo mejor es tener a alguien cerca como apoyo emocional y, de ser posible, acudir con un especialista de la salud mental.

Enfatizó que entre más perdure un estado de ánimo depresivo, de tristeza, aislamiento o soledad, se debe tomar como alarma, sobre todo cuando se pasa a descuidar la imagen física, el arreglo personal, a dejar actividades cotidianas, es imperante buscar ayuda profesional.

Es importante, dijo, saber identificar conductas suicidas y actuar a tiempo. Desde los primeros síntomas de alerta, que pueden reflejar una crisis existencial, hasta cuando la persona manifiesta que ya tiene un plan para acabar con su vida, incluso que ha buscado información al respecto.