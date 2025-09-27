Tendrá Chiapas su primera audioteca

Chiapas tendrá su primera audioteca de la Red Nacional de Audiotecas en la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach). La comunidad universitaria y la sociedad en general tendrán acceso a un acervo sonoro único en el país, fortaleciendo la docencia, la investigación y la difusión cultural.

La Unicach será la primera institución en Chiapas en contar con una audioteca de la Red Nacional, que actualmente suma 53 espacios en 18 entidades del país.

En esta audioteca habrá acceso remoto y directo al archivo digitalizado de la Fonoteca Nacional, una vasta colección de música, voces representativas de la cultura y acervos radiofónicos de gran valor histórico. Así como diversas formas de capacitación para la operación y atención a los usuarios.

Convenio

El anuncio de este proyecto se dio a partir del convenio de colaboración firmado por la rectora de la universidad, Fanny López Jiménez, y el director general de la Fonoteca Nacional, Francisco Javier Rivas Mesa.

En el marco del 4º Ciclo de Conferencias: Retos para el Acceso Abierto a la Información y Documentación, organizado por el Centro Universitario de Información y Documentación (CUID).

La rectora subrayó que este acuerdo representa la concreción de un esfuerzo institucional buscado por más de tres décadas, y que hoy se formaliza en beneficio de toda la comunidad universitaria y de la sociedad.

“Con esto la Unicach consolida su propósito de ampliar y diversificar el acceso a archivos sonoros, lo que se suma a la reciente instalación de un espacio en el CUID para la preservación de la memoria discográfica y videográfica”.

Rivas Mesa destacó que la vinculación con universidades del país, busca impulsar la investigación y el desarrollo académico a partir del archivo sonoro, considerado no solo un patrimonio documental, sino también un legado.