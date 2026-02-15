Tendrá frente frío 34 efectos en Chiapas

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, el ingreso del Frente Frío número 34 generará lluvias ligeras en varias regiones del estado, así como rachas de viento de hasta 60 km/h, por lo que autoridades llaman a extremar precauciones.

El SMN informó que el frente frío número 34 ingresará a Chiapas a partir del lunes 16 de febrero, ocasionando cambios importantes en las condiciones del tiempo, principalmente lluvias ligeras, rachas de viento y un ambiente más fresco en gran parte del territorio estatal.

Según el pronóstico oficial, se esperan precipitaciones ligeras en las regiones Norte, Mezcalapa, Valles Zoque, De los Bosques, Tulijá Tseltal Chol, Maya y Soconusco, derivadas de la interacción del sistema frontal con la humedad proveniente del golfo de México y el mar Caribe.

Evento de norte

Asimismo, el SMN advirtió sobre un evento de Norte que afectará al istmo y golfo de Tehuantepec, con rachas de viento que podrían alcanzar entre 50 y 60 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de caída de árboles, anuncios espectaculares y afectaciones a la navegación marítima.

Ante este panorama, autoridades de Protección Civil exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y a tomar medidas preventivas, como evitar cruzar ríos crecidos o zonas inundadas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y reforzar techos ligeros.

Recomendaciones

También se recomendó abrigarse adecuadamente y proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas, ya que el descenso de temperatura puede provocar enfermedades respiratorias. En zonas consideradas de riesgo, se pidió a la ciudadanía ubicar con anticipación el refugio temporal más cercano.

Las autoridades reiteraron que el monitoreo del sistema frontal se mantiene de manera permanente y que cualquier actualización será difundida a través de los canales oficiales, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población chiapaneca.