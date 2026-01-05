Tendrá Las Granjas nueva calle tras años de espera

Acompañado de vecinas y vecinos, el presidente Ángel Torres Culebro dio el banderazo de inició a los trabajos de pavimentación de la avenida Los Limones, entre Chiapas y Michoacán, en la colonia Las Granjas, una demanda social de más de 30 años y que pronto será una realidad.

Al señalar que con esta obra se fortalece la conectividad y movilidad urbana, mejorando la calidad de vida de las familias, el alcalde capitalino explicó que el proyecto consiste en pavimentación, red de agua potable, drenaje, alumbrado público, banquetas y jardineras, además de pintura en fachadas, con lo que se transformará una calle intransitable en una calle digna, segura y funcional para peatones y automovilistas.

Refrenda compromiso

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir construyendo vialidades dignas en cada colonia de la capital chiapaneca, impulsando la conectividad y el bienestar social, como parte del Plan Tuxtla 4T que encabeza el alcalde Ángel Torres.