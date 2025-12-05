Tener paz es un derecho vital: Moreno Guillén

El presidente del Poder Judicial del estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, dijo que era prioritario restablecer las condiciones de seguridad en el estado para poder generar el andamiaje de desarrollo que demanda la ciudadanía, desde una visión intercultural donde la paz es un modelo de vida.

A un año de haber sido nombrado magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, explicó que como invitado permanente a la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad en Chiapas, priorizó participar en generar condiciones de seguridad y paz.

Este modelo desde una visión integral encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, dijo, rindió frutos y ahora existe la manera de incentivar otras áreas de desarrollo en Chiapas.

Retos 2026

Por ello, este 2026 el Poder Judicial continuará realizando acciones prioritarias, es el caso de fortalecer la agilidad de juzgados, capacitación de servidores además de incentivar el acceso a una justicia sensible a los contextos sociales de Chiapas.

Juicios orales

Destacó el reto para reducir los tiempos de espera en los juzgados transitando hacia la justicia oral, por ello el Poder Judicial del estado está generando los mecanismos para trasladar hacia el modelo de oralidad los miles de expedientes que reciben cada año en los juzgados familiares.

“Cualquier juzgado familiar en Chiapas recibe mil 400 expedientes al año, por ello es necesaria la oralidad como ya ocurre en otros rubros”, dijo.

Destacó el nuevo modelo del Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), el cual ahora tiene normativas y un espacio digno para que infantes dentro de disputas familiares no vivan episodios psicológicamente violentos dentro del propio Tribunal.

No obstante hay temas aún pendientes que deben ser abordados desde una dimensión cultural pero con el peso de la ley. Es el caso de las agresiones sexuales, incluidos a niños.

Reforma a la legislación

Por esta incidencia casi histórica se reformó la ley, para tener sanciones ejemplares.

“A diario se judicializan sanciones por delitos de índole sexual en Chiapas, por ello además de ofrecer impartición de justicia pronta es necesario un trabajo transversal, incluyendo acciones de cuidado en las familias, ya que con frecuencia personas del primer círculo cercano de mujeres o niños son los agresores”, dijo.

Para finalizar, el presidente del Poder Judicial del estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, realizó un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad en los juzgados, de forma directa en las oficinas del Tribunal Superior de Justicia.