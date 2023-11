Tengo convicción de servicio: Mandiola

La destacada empresaria llegó a ser regidora, luego fue llamada para encabezar la Secretaría de Igualdad de Género (Seigen) en medio de una situación de emergencia. María Mandiola, en entrevista, nos contará acerca de su interés en la política, su incursión en TikTok y futuro.

Soledad

En los últimos años, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha diseñado estrategias para hacer efectiva la participación de las mujeres de forma trasversal en la política, lo cual ha generado resistencias, debido a que la política fue concebida por hombres.

Mandiola reflexionó sobre la resistencia de los hombres a no soltar los espacios, pero enfatizó que no debe confundirse: “No se les está quitando algo, simplemente se está acatando la ley”.

“No me ha sido tan difícil. Inicié como regidora del Ayuntamiento de Tuxtla. Me sentía con la libertad de poder señalar lo que yo veía mal; eso no le gusta a nadie, menos al presidente municipal. A veces me sentía sola”.

En diferentes momentos, la regidora se opuso a proyectos y propuestas del propio presidente municipal. “Avalaban todo, por ejemplo, con la Cuenta Pública. Me enfoqué en señalar lo que estuviera mal, para eso me pagaban; imagínate si llegaba a este espacio y recibía un sueldo para no cumplir y solo sentarme”.

Mandiola, como regidora, participó en las siguientes comisiones: Protocolo, Gobernación, Desarrollo Económico, Fomento al Empleo, Equidad y Género, Imagen Urbana y Mejoramiento Urbano, Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano, Contratación de Obras, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como de Seguimiento y Análisis al Proceso de Basificación de Trabajadores del Ayuntamiento.

Regiduría

“Yo no lo busqué, me buscaron, y dije: ‘Muy bien’. Me preparé, porque también tenía que proponer. Por ejemplo, el impuesto al hospedaje que lo propuse antes de salir y aún sigue vigente. El usuario paga un impuesto mínimo en el momento de hospedarse, para así promover el turismo y hacer que el turista se quede un día más”, contó.

Otras de las acciones marcadas por Mandiola fue su tratamiento en los cambios de uso de suelo. “A ver, cómo es posible que no puedan cuidar lo bellísimo que tenemos en Copoya, y que quieran construir y construir cuando ya son espacios que dices: ‘No, sí puedes construir, pero una casa en, no sé, en 10 mil metros cuadrados’… No 100 casas en ese mismo espacio”, comentó.

Mandiola considera que su participación en el Ayuntamiento hizo que fuera considerada para el puesto actual, aunque al principio la noticia no fue del agrado de algunos colectivos.

“Hubo mucha crítica por parte de la sociedad civil, sobre todo los grupos feministas porque, pues venía con mucho desprestigio esta secretaría, y llega alguien que tal vez, no sé, con un perfil diferente, o no me conocían, y fue lógico que también se enojaran”.

La Secretaría de Igualdad de Género es un ente clave desde el 18 de noviembre de 2016; fecha en la que se declara la Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad.

La secretaria consideró que uno de los mayores retos actuales es dejar de pensar que una mujer no está igualmente capacitada para desempeñar un puesto de decisión.

“A las mujeres nos dicen que necesitamos experiencia. ¿Y cómo vamos a tener experiencia si no nos dan oportunidad? Inclusive, cuando van a seleccionar un nuevo jefe o una nueva jefa, todo mundo piensa que va a ser un hombre”.

Tiktokera

En los últimos meses, la actual secretaria ha participado distintivamente en la plataforma TikTok. Desde describir sus trajes tradicionales, hablar sobre sus experiencias en las colonias o ahondar en las reuniones que realiza.

“Tenemos que llegar a todo público. Muchas veces yo recorro las colonias a las que me voy, a las comunidades. No saben ni que exista la Secretaría de Igualdad [de Género] ni qué programas hay. Entonces, en especial, a las más jóvenes tendría que entrar; tal vez me gusta por ser más relajado, por otro lado, Twitter es muy político y casi no le sé”, comentó.

Sostiene que la incursión a dicha red social es con el principal fin de tratar de desmitificar que “tal secretaría no hace nada”.

“¿Cómo le hacemos para llegar a todas las mujeres, sobre todas las mujeres? Mi interés es que llegue a todas las mujeres jóvenes y no tan jóvenes, a las adultas, jefas de empresa, a quienes tienen un puesto en el mercado, quienes estudian…”.

En diferentes espacios, la imagen de la secretaria se ha hecho más notoria. Por ello, en la presente entrevista se le cuestionó si tiene alguna pretensión política para el siguiente proceso electoral, y al respecto afirmó: “(…) busco alzar la mano para seguir sirviendo a Tuxtla”.

En la capital chiapaneca han existido 64 presidentes y presidentas municipales. Victoria Rincón ha sido la única con un periodo completo de trabajo (2001-2004), después le seguiría Flor de María Coello Trejo (2010) y María del Rosario Pariente Gavito (2006-2007), sin olvidar a Isabel Calvo (1931-1932). Esto quiere decir que Tuxtla Gutiérrez cumplió 22 años desde que fue gobernado por una mujer.

Bajo este panorama, Mandiola alza la mano para poder participar, bajo un contexto paritario, pero no tan distinto en los fondos de hacer política. “A mí sí me gustaría seguir sirviendo a Tuxtla desde el espacio en que tenga la oportunidad (…) Quiero hacer un buen trabajo y dejar un buen legado en la secretaría, bajo un sello de trabajo serio”, describió.

Al mismo tiempo, la secretaria reflexionó acerca de los momentos políticos actuales, debido a que existen amplias posibilidades de que sea una mujer quien asuma la próxima presidencia nacional.

“Sí, como no, si ellas (Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez) te ponen el ejemplo, te invitan a levantar la mano y decir, pues, ‘Yo también puedo’. Ellas te alientan, pero también todas aquellas que han perdido la vida por estos espacios (…) Soy una mujer que mis hijos ya están grandes, conozco Tuxtla y considero que tengo el tiempo para dedicarle más”, finalizó.