Tengo experiencia: Carlos Morales

“Tengo experiencia”, dijo Carlos Morales Vázquez, exalcalde en Tuxtla Gutiérrez y ahora aspirante en el proceso interno para coordinar los trabajos de Morena en la capital, actividad política que quedará definido en este año.

Sobre la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Chiapas, explicó que él se la encontró en el mismo vuelo en el que venía a la entidad la mandataria federal.

A ella la conoció, dijo, cuando era jefa de Gobierno en la Ciudad de México. Además, resaltó, le organizó eventos cuando la ahora presidenta participó en la contienda interna nacional de Morena.

“Ahí vinculamos nuestra relación política; yo la conozco muy bien a ella. Me siento muy satisfecho, muy orgullo de haber contribuido para que se difundiera muy bien su propuesta política”.

Etapa final del proceso

En entrevista con el periodista Ciro Castillo, en las instalaciones de TVo Noticias de Cuarto Poder, comentó que ya tiene una curva de aprendizaje, considerando que fue alcalde en dos ocasiones.

Del proceso interno de Morena, comentó que están en la etapa final y ahora todos los aspirantes llevan a cabo sus actividades políticas.

“Estamos haciendo reuniones, asambleas, nosotros lo estamos haciendo en distintas zonas de la ciudad”, remarcó.

Morales confió en el método que usará Morena con las encuestas para definir los perfiles. Se espera que ese ejercicio se haga en la última semana del mes de noviembre.

Fecha límite

El límite para dar a conocer quién coordinará los trabajos en Tuxtla Gutiérrez, mencionó, tiene como fecha el mes de diciembre.

De manera personal, dijo, ha notado el respaldo de la población y se han tenido acercamientos con personas que comparten el tema político.

Carlos Morales es aspirante a la Coordinación Municipal de Morena en Tuxtla Gutiérrez e informó que las personas han expresado algunos temas que les preocupan en los recorridos por las colonias.