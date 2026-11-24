Como parte del proceso interno que lleva a cabo el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Carolina Cariño, una de las aspirantes a la Coordinación del Distrito IX Federal (con cabecera en Tuxtla Gutiérrez), dijo que hay atrás muchos años de trabajo con diversos colectivos y grupos y que hoy le permiten alzar la mano en la competencia política.

Originaria de Tuxtla Gutiérrez y con sus raíces en Chiapas, remarcó que ha servido a la ciudad a través del comercio, con inversiones y también en la parte del servicio a los demás.

Pasar del ámbito empresarial al tema político, remarcó que ha sido un paso para complementar un trabajo gubernamental con la parte altruista para atender las diversas demandas sociales.

Caro Cariño, como le dice la gente, comentó que es importante (en caso de llegar) que desde la máxima tribuna del país se pueda trabajar en favor de los que más necesitan: la niñez, adolescencia y mujeres.

Contexto

Para la aspirante la participación de las mujeres en la política es fundamental y ahora emana del ejemplo todos los días con la presidenta Claudia Sheinbaum, con políticas públicas, un compromiso de formación y una visión clara para el país.

Se tiene que estar a la altura, remarcó, de todas las necesidades que enfrenta el territorio nacional, la entidad y también Tuxtla Gutiérrez.

“Mujeres formadas en este camino, con un perfil que permita trabajar en favor de los que más lo necesitan, de legislar”, remarcó.

La aspirante dentro del proceso interno de Morena, enfatizó que recorrer las colonias se ha traducido en una oportunidad para escuchar las necesidades básicas de la población en temas de agua, movilidad o seguridad.

Esas temáticas, añadió, confirman que es importante continuar con la gestión coordinada entre diversas instituciones gubernamentales, para beneficiar a la población.

Proceso interno

“Yo soy una convencida que el partido Morena es el partido que nos ha dado la apertura a todos aquellos que queremos servir por los que más necesitan”, destacó.

Caro Cariño enfatizó que va con toda la disposición de estar al servicio de la ciudadanía en la capital, tomando en cuenta las diversas demandas que enfrenta la población.

Finalmente, comentó que de manera tentativa se espera que se puedan obtener los resultados del proceso interno para las coordinaciones de los distritos federales, aunque no se tiene establecida una fecha.