Tensión entre transportistas

En un episodio que sube de tono en el sector transporte de Chiapas, integrantes de la Amotac (Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C.) protagonizaron una tensa confrontación en el municipio de San Lucas.

Los transportistas cerraron filas para expulsar de manera armoniosa de la zona a Neftalí Cruz Vázquez, dirigente del grupo Irrigación (anteriormente Sutram), dejando claro que en la Región IV de los Llanos trabajan transportistas concesionarios y con reglas, y que no están dispuestos a negociar bajo presión.

?El conflicto estalló en días recientes, ante el intento de Cruz Vázquez de introducir unidades al servicio público que carecen de placas oficiales y que pretenden operar amparadas únicamente con calcomanías de su organización.

Provocación

Para los miembros de Amotac, esta acción representa una provocación directa y una amenaza a la estabilidad laboral de quienes han prestado el servicio en la región por décadas, tildando este acto como un intento de competencia desleal e ilegal en esta región del estado.

?La postura de los transportistas de la Región IV es tajante: no permitirán el ingreso de ningún vehículo que esté fuera del padrón oficial.

Este registro fue pactado y firmado por ambas organizaciones ante las autoridades correspondientes el pasado 9 de marzo de 2026, estableciendo un control estricto para los municipios de Acala, San Lucas, Chiapilla y Totolapa.

En este panorama, el mensaje es de unidad absoluta frente a lo que consideran un desplazamiento injustificado de su fuente de trabajo.

No al pirataje

Líderes de la Amotac señalaron que esta movilización no es un acto de violencia gratuita, sino una defensa legítima de su patrimonio, argumentan que permitir el “pirataje” bajo el cobijo de siglas ajenas vulnera los acuerdos de paz social y ordenamiento que se han buscado con el Gobierno del Estado, “por un trabajo digno y justo”, indicaron.

En este escenario reforzaron la vigilancia en las entradas principales para evitar nuevos intentos de incursión, del grupo “Irrigación”.

Por ahora, la tensión en la zona de los Llanos se mantiene latente.

Por ello los transportistas organizados dieron a conocer que permanecerán en alerta máxima para garantizar que se respete el padrón firmado hace apenas unas semanas.