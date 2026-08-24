Teopisca da a conocer su gastronomía en expoferia

Como parte de las actividades de la Feria San Agustín Obispo en el municipio de Teopisca, se realizó la Expoferia Gastronómica Artesanal 2026.

Durante la muestra, locales y visitantes disfrutaron de la rica comida tradicional de Teopisca: carne cecina, palmito, tostadas en sus diferentes colores y sabores, turrones, solo por citar algunos de los muchos platillos típicos de la región.

Participación

A esta actividad se sumaron otros municipios como Amatenango del Valle y Venustiano Carranza, también con sus platillos típicos y la gran variedad de sus artesanías.

Esta participación permitió compartir y promover parte de la riqueza artesanal de los municipios, fortaleciendo el intercambio cultural y el reconocimiento al trabajo de las artesanas y artesanos.

A la par de esta actividad, se realizó la presentación de grupos de danza de varios partes de Chiapas para la actividad de grabación de bailes de Teopisca.

Participaron 10 grupos de danza provenientes de: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Palenque, Bochil, Cacahoatán y Ocozocuautla y Villacozo.

Son bailes de nueva creación e investigación que comenzará a darse difusión en todo el estado, grupos asociados de la Adafech, quienes serán los encargados de divulgar y promover estos bellos repertorios.