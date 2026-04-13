Teopisca por más de 20 horas sin luz

Por espacio de más de 18:00 horas, varias comunidades y parte de la cabecera municipal de Teopisca se quedaron este domingo sin el suministro de energía eléctrica, debido a los fuertes vientos que se registraron por la madrugada.

En esta ocasión se dijo que la suspensión del servicio se debió a la ruptura de un poste en la comunidad de Damasco, donde se ubicaba un transformador.

La energía se fue por la madrugada y por la tarde noche de este domingo no se había restablecido.

La suspensión del servicio afectó la actividad comercial, sobre todo restaurantes que tradicionalmente atienden a visitantes que en buen número acuden a Teopisca los fines de semana para disfrutar de su rica gastronomía.

Algunos negocios tuvieron que cerrar sus puertas por la falta de luz, las tortillerías suspendieron sus actividades, solo dos o tres que cuentan con planta de energía estuvieron laborando.

Demandan atención de CFE

Cabe señalar que son frecuentes los apagones en el municipio de Teopisca, situación que no ha sido solucionada por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La demanda de los habitante es que la dependencia cuente con una cuadrilla de trabajadores en el municipio que pueda dar solución oportuna a los problemas que se presentan.