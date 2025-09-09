Termina conflicto por falta de maestros

Las escuelas del nivel básico de la zona Sierra de Mariscal que la semana pasada suspendieron el inicio de clases por falta de maestros en por lo menos 46 planteles escolares, regresaron este lunes a la actividad normal, luego de que se atendiera la demanda magisterial, señaló el coordinador regional del SNTE-CNTE, Edgar Zárate, quien informó que las instituciones educativas de Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, Siltepec y Honduras de la Sierra trabajan con normalidad.

El líder magisterial expuso que el conflicto fue tratado con anticipación y había minutas que imposibilitaban a los maestros que ya estaban designados atender a dos o tres grupos, por lo que la falta de docentes había generado preocupación entre los padres de familia y los estudiantes, quienes esperaban ansiosamente el inicio de clases con toda normalidad.

Reconoció que después de gestiones y negociaciones y la atención de la autoridad, se logró resolver la situación y las escuelas pudieron abrir sus puertas a los alumnos este lunes.

Hubieron diálogos en mesas de trabajo con la Subsecretaría de Educación Federalizada para que mandarán los 100 maestros, directivos y personal administrativo que hacían falta en las escuelas, por lo que se determinó comenzar con las clases.

“Este lunes todas las escuelas de la Sierra laboraron con normalidad ya que las autoridades cumplieron con enviar a los maestros que hacían falta en los 46 centros educativos, por ello, se han normalizado las clases”, abundó.

Reconoció que la educación es un derecho fundamental que todos los niños y jóvenes tienen que gozar, por ello, mantenían esta lucha, por lo que a partir de ahora existe el compromiso de los maestros de reforzar el aprendizaje de los estudiantes