Termina Jubileo Juvenil Diocesano con peregrinación

Agosto 26 del 2025
Con una peregrinación finalizó el Jubileo Juvenil Diocesano 2025 del Área Diocesana de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes (Adipaj) de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. El evento católico vivió este domingo su gran cierre con una emotiva y colorida peregrinación hacia el templo de San Isidro Labrador, donde cientos de jóvenes y sacerdotes de las seis zonas pastorales, en representación de sus comunidades, se congregaron con un mismo anhelo: ganar la indulgencia jubilar y renovar su compromiso como peregrinos de la esperanza.

Desde temprana hora, las calles que van de Las Granadas hasta San Isidro, se convirtieron en un auténtico “río” de fe y juventud. La peregrinación estuvo llena de caracoles, tambores, guitarras, trajes tradicionales, estandartes, banderas, porras, risas, cantos y oraciones que acompañaron cada paso del recorrido que no solo fue físico, sino profundamente espiritual. Los jóvenes fueron recibidos por el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, quien con espíritu juvenil y cercanía pastoral celebró la Eucaristía junto con los sacerdotes presentes y ante una asamblea vibrante y unida.

