Terminan vacaciones, pero no todos retornan

Más de un millón y medio de estudiantes del nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) regresarán a las aulas este lunes 8 de abril, rumbo a la recta final del ciclo escolar 2023-2024 que terminará el 16 de julio próximo, no sin antes tener algunas suspensiones más durante el mes de mayo.

Es probable que muchos estudiantes, principalmente del nivel básico, no acudan este lunes a clases debido al eclipse total de sol que sucederá. Aunque en Chiapas las autoridades educativas no indicaron suspensión de labores, solo advirtieron a los maestros estar atentos para que los niños y adolescentes no se expongan.

Como han estado alertando los especialistas, ver directamente al sol sin protección alguna, a través de la cámara de cualquier dispositivo o a través del reflejo del agua, puede causar serios daños oculares, lo que generó incertidumbre entre madres y padres de familia, debido a la curiosidad natural de los infantes y adolescentes.

De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el próximo 26 de abril se suspenderán clases por motivo de Consejo Técnico Escolar y Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes.

Posteriormente, el día 30 de este mismo mes, aunque no hay suspensión oficial en muchas escuelas de preescolar y primaria dejan los libros y los cuadernos para celebrar el Día del Niño, ya sea el mismo día o un día antes para darles el día libre a los pequeños estudiantes y así puedan celebrar con sus papás y mamás.

En mayo, los días 1 y 15 están marcados como de suspensión debido al Día del Trabajo y el Día del Maestro, respectivamente. Para el día primero es probable que algunas escuelas tengan puente, junto con el Día del Niño, por decisión de los docentes.

Es importante mencionar que, a decisión de las directivas de los planteles, algunas escuelas de nivel secundaria, medio superior y superio realizan actividades alusivas, o bien, suspenden clases, el 17 de mayo por la celebración del Día del Estudiante.

La penúltima sesión de Consejo Técnico se realizará el 31 de mayo, y la última será el próximo 28 de junio; pero la última suspensión será el 12 de julio, por descarga administrativa, cuando los docentes pasan calificaciones a las actas.

Los docentes, al terminar el ciclo escolar, tendrán una sesión más de Taller Intensivo de Formación Continua, del 17 al 20 julio. En este ciclo serán tres debido a la implementación de la Nueva Escuela Mexicana.