Termómetro cae hasta los 10 °C

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó en su reporte de 24 horas que los efectos del frente frío 16 generaron un descenso pronunciado en las temperaturas; la ciudad de San Cristóbal registró las mínimas más pronunciadas, con una caída de la columna de mercurio de hasta 10 °C.

Los registros de las mínimas más pronunciadas fue en las estaciones meteorológicas del Observatorio San Cristóbal con 10.8 °C, Portaceli en Villaflores con 11.5 °C y el Observatorio Comitán con 13.5 °C, durante la madrugada del 28 de noviembre. En la capital del estado la mínima registrada de fue 20.4 °C.

También hubo importantes lluvias el 27 de noviembre, que se centraron en las regiones selva y norte del estado, los acumulados de lluvia máxima fueron en Lacantún en Ocosingo con 51.4 mm, Salto de Agua con 41.2 y Ostuacán con 38.9 mm.

La masa de aire polar asociada al frente generará el evento de “Norte”, con rachas de viento de 60 a 80 km/h en la región; las cuales van a ir disminuyendo durante el fin de semana hasta establecerse en 50 km/h hacia el día lunes. Estos efectos principalmente en las regiones del Istmo Costa.

Para las próximas 96 horas hay un pronóstico de lluvias y chubascos en la región, con acumulados de 5 a 25 mm, debido a los aportes de humedad. Máximas de 40 °C se esperan en las costas de Chiapas, con mínimas que podrían rondar los 14 a 16 °C en zonas de montaña.