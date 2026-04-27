Termómetro puede llegar a los 40° C

La Secretaría de Protección Civil (PC) en Chiapas alertó a la población sobre la continuidad de la onda de calor en territorio local, con las probabilidades de que el termómetro pueda registrar temperaturas de 35 y hasta 40 grados.

La dependencia estatal enfatizó que estas condiciones se reflejan hacia la parte centro y noreste de la entidad, con ambientes muy calurosos entre las 11 de la mañana y las tres de la tarde.

En la información que compartió la secretaría se detalló que es “importante evitar la exposición prolongada al sol, restringir actividades al aire libre durante horas centrales, mantenerse hidratado, usar ropa ligera de colores claros y seguir las indicaciones oficiales para prevenir riesgos a la salud”.

Contexto

Por estas mismas condiciones, hace unos días la Secretaría de Protección Civil (PC) compartió algunas recomendaciones con la población, relacionadas con utilizar sombrero, gorras, sombrillas o bloqueador solar, a fin de que haya protección.

Se ha sugerido a la población que la hidratación sea constante, sobre todo en la parte de líquidos y agua natural.

Recientemente, la institución estatal remarcó que es importante usar protector solar. En caso de salir a la calle, “utiliza gorra, sombrero, lentes de sol y bloqueador solar”.

También se ha recomendado a la población limitar las actividades al aire libre, en particular durante los horarios con más radiación solar.

Finalmente, los efectos de la onda de calor, según reportes de las autoridades federales, se han sentido en diversas partes de 27 estados del país.