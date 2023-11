Territorio hace uso del 65 % en el sector agropecuario

Chiapas tiene una superficie de 7.3 millones de hectáreas; de estas, 7.2 millones corresponden al área rural y 0.2 millones a centros de población, caminos y cuerpos de agua, entre otros rasgos geográficos, según los resultados definitivos del Censo Agropecuario 2022.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indicó que en lo que respecta al área rural, la superficie con uso o vocación agropecuaria —en el periodo de octubre de 2021 a septiembre de 2022— fue de 4.6 millones de hectáreas, es decir, del 65 %.

La superficie con aprovechamiento forestal registró 0.1 millones de hectáreas, y la superficie sin uso o vocación agropecuaria y sin aprovechamiento forestal fue de 2.5 millones de hectáreas. La superficie con uso o vocación agropecuaria y la superficie de aprovechamiento forestal sumaron 4.7 millones de hectáreas, de las cuales el censo cubrió 4.6 millones.

La superficie declarada por los productores es de 3.4 millones de hectáreas, que se compone de la siguiente manera: 1.8 millones es superficie de uso agrícola; 1.6 millones es superficie de agostadero, pastos naturales, aprovechamiento forestal, enmontada, bosque o selva; y 32 mil 427 hectáreas de superficie con construcciones como habitaciones, bodegas y corrales.

Producción agropecuaria

Las unidades de producción agropecuaria y forestal en Chiapas sumaron 507 mil 377 hectáreas, cuya superficie agrícola sumó un millón 763 mil 946 hectáreas. Estas se dividen en: 492 mil 046 unidades de producción agropecuaria activas, con un millón 649 mil 917 hectáreas de superficie agrícola; 47 unidades de producción forestal activas, con 642 hectáreas de superficie agrícola, y 15 mil 284 unidades de producción cuyos terrenos están totalmente en descanso.

El Inegi refiere que del millón 649 mil 917 hectáreas de superficie agrícola declaradas en las unidades de producción agropecuaria activas del territorio de Chiapas, un millón 367 mil 979 correspondió al área sembrada.

El resto fue superficie no sembrada, ya sea porque estaba en descanso o porque no se sembró por mal temporal, falta de crédito, enfermedad, falta de dinero o apoyos, o bien, no hubo quién la sembrara.