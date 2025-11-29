Testigo de los siglos XX y XXI; Óscar Oliva

Con un público reducido pero atento, se presentó el libro “Óscar Oliva: al norte del futuro”, del escritor José Natarén, quien estuvo acompañado de los poetas Roberto Rico y Raúl Vázquez Espinosa.

Crítica literaria

Vázquez Espinosa abrió la conversación dando un contexto a la tradición de la crítica literaria en México, que durante el siglo XIX se caracterizó por su nacionalismo hasta que llegó el movimiento de los Contemporáneos, constituido por Carlos Pellicer, Salvador Novo, entre otros.

Inspiración

A este respecto, el autor indicó que su esquema de crítica partió no desde la figura del experto, sino, al contrario, del inexperto que se adentra al tema con pocos conocimientos, pero también, con menos prejuicios sobre su objeto de estudio.

Raúl Vázquez señaló que Óscar Oliva es un testigo privilegiado de los siglos XX y XXI, pues observó a los marxistas de la mitad de siglo, ilusionados por su utopía, pero también la desilusión tras la caída del muro de Berlín. En ese panorama, los poetas tuvieron que repensar el nuevo mundo, en el cual, Oliva observa una crisis de la civilización.

Visión

Por su parte, Roberto Rico aplaudió el libro de Natarén por tener una visión abierta a la multiplicidad de discursos y lenguajes.

Señaló que el poeta chiapaneco ha sorprendido a sus lectores en el último tramo de su obra, donde expresa, sobre todo, una profundización e interioridad más que una voz comunitaria.

José Natarén contó que cuando se acercaba a Oliva para recabar información para el libro, no solían hablar tanto de la obra del poeta, sino de sus intereses intelectuales.

Aunque el autor señaló que fue el propio Oliva quien le dio pistas sobre los poemas que había publicado en distintas revistas durante sus lapsos de silencio editorial.