Textear al manejar puede ser fatal

Carlos Hiram Culebro Sosa, académico de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), dijo que no existe correlación en el consumo de alcohol u otras drogas con el incremento de accidentes automovilísticos, pero que sí existen muchos otros factores.

Eso no quiere decir que no sea un factor determinante o que el alcohol no influya en la conducción de un vehículo. Sin embargo, los países con más rigor en sus leyes siguen cometiendo accidentes por este motivo.

“A nivel internacional, lo que varía es la cantidad permitida en alcohol para conducir; insisto, en México es de nueve unidades, en otros países es de dos, y otros más de ocho. En México, todos los que chocan tienen más de ocho por ser el límite permitido”, explicó el experto.

Culebro Sosa mencionó que en países donde los consumidores circulan con poco alcohol en la sangre tienen un elevado número de accidentes automovilísticos, y a la inversa, otros que toleran mayor cantidad de alcohol en la sangre tienen pocos accidentes.

“Pero ¿qué tan efectivas son las autoridades para detener a una persona que circula con alcohol en la sangre?”, cuestionó el académico de la Facultad de Psicología.

Agregó que el alcoholímetro —desde su implementación— ha reducido los hechos fatales y que en otras entidades este método se comienza a aplicar desde los bares o centros nocturnos para una mayor eficacia.

Crece la ciudad

En contraste, Francisco Alvarado Nazar, delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana (CRM), habló en días pasados sobre el aumento del 30 por ciento de los accidentes viales en Tuxtla Gutiérrez, cifra que coincide con el incremento en el consumo de drogas y alcohol, de acuerdo con datos del Centro de Integración Juvenil (CIJ).

Además del consumo de sustancias, se atribuyó que la ciudad ahora tiene más vías rápidas, pero a falta de una verdadera educación vial los conductores suben la velocidad sin la mínima precaución.

Incluso ya se identificó una zona como foco rojo y se trata del libramiento Norte, pues a partir del mirador “Los Amorosos” hasta la Fiscalía General del Estado, “los coches no se detienen”.