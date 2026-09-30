Tianguis Tux reúne a 260 emprendedores

Un total de 260 stands, con emprendedoras provenientes de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Pijijiapan, Tapachula y Cintalapa, participarán en la nueva edición del Tianguis Tux, que se realizará este sábado 3 de octubre en Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con la organizadora, Mariana Araujo, el recinto Expo Convenciones Chiapas, ubicado junto al Hotel Hilton, será la sede de este evento que iniciará desde las 11 de la mañana a 7 de la noche, con entrada libre.

Informó que en esta ocasión los asistentes podrán encontrar más de 70 closets de segunda mano, marcas locales, emprendimientos, una zona de comida y un área para niños.

Araujo señaló que este año el Tianguis Tux cumple cuatro años, por lo que buscan celebrarlo con el público que los ha acompañado.

Aumenta convocatoria

Sobre la respuesta de las ediciones anteriores, dijo sentirse impresionada y emocionada porque cada vez más personas quieren sumarse y preguntan cuándo será la próxima.

La organizadora explicó que las prendas de segunda mano provienen de closets personales, pasan por un filtro para que estén en buenas condiciones, limpias, planchadas y perfumadas.

Destacó que el objetivo es dar un segundo uso a la ropa para evitar que termine en vertederos y contaminando; dijo que poco a poco se ha ido erradicando la idea de que la ropa de segunda mano no es de calidad.

“Es así una cadenita que se va haciendo”, comentó, al señalar que quienes compran luego quieren vender su propio closet.

Respecto a la derrama económica, indicó que espera superar las estimaciones de ediciones anteriores, aunque no cuenta con un monto exacto, y prometió dar el dato en una próxima entrevista.

Finalmente, reiteró la invitación a los tuxtlecos y tuxtlecas, recordando que es un lugar seguro al que pueden acudir con toda la familia y con sus mascotas.