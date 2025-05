Tiburoneros sobreviven con pesca ribereña

Tras la entrada en vigor de la veda temporal para la caza de tiburones en el océano Pacífico de parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, unos 600 pescadores de Puerto Madero resultaron afectados con esta determinación que inició el pasado 1 de mayo y que se prolongará hasta el 31 de julio.

Ante ello y para obtener ingresos, los afectados se dedican a la captura de pesca rivereña.

Sin ingresos económicos

El representante de los pescadores de tiburón, César Acosta, dio a conocer que la veda les afecta drásticamente porque se quedan sin ingresos económicos, por lo que algunos tienen que recurrir a la captura de especies ribereñas y llevar el sustento a sus familias.

“La veda nos golpea drásticamente, porque baja mucho la economía y es que nos quedamos sin empleo porque aquí son dos o tres personas que salen a pescar en una lancha y si no hay pesca pues no hay trabajo y no hay ingresos”, abundó.

Dijo que algunos pescadores se ven obligados a la captura de especies de escama a la orilla de la playa, por lo que es necesario que se apoye a los integrantes de este sector.

Expresó que es urgente que las autoridades de pesca incrementen el apoyo a los pescadores, ya que no todos reciben los 7 mil 500 pesos, o bien, que implementen un programa de apoyo temporal mientras exista la prohibición de la captura de tiburón.