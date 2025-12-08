﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasTuxtla

Tiempo de rescatar bosques y selvas

Diciembre 08 del 2025
Chiapas requiere un urgente cambio de políticas publicas para rescatar los bosques. CP
Chiapas requiere un urgente cambio de políticas publicas para rescatar los bosques. CP

Bernd Pfannenstein, director Ejecutivo de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe (Cihalc), dijo que Chiapas requiere un urgente cambio de políticas públicas y participación social para rescatar los bosques y selvas que están amenazados por la mancha urbana y el desarrollo institucional anárquico.

El investigador explicó que las condiciones naturales de la geografía estatal son verdes, y por irresponsabilidad no se priorizaron políticas públicas de desarrollo amables con el medio ambiente pues, dijo se pensaba que: “Nunca se acabaría la biodiversidad de Chiapas”.

Sin embargo, esta Latinoamérica en general y Chiapas en particular se encuentra en un momento decisivo para elegir las rutas de desarrollo o extinción, dijo.

indicó que el desarrollo va encaminado a una economía más verde y sostenible, además, aprovechando la tecnología en aspectos como la movilidad, el medio ambiente, la gobernabilidad y la economía, se logran entornos más seguros, inclusivos y resilientes.

Así también, destacó la importancia de la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones. Las alianzas -dijo- se construyen desde la sociedad civil; esta interacción con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y con los tres órdenes de gobierno, ha permitido avanzar en el desarrollo social y económico en Chiapas y deben seguir adelante.

﻿