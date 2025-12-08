Tiempo de rescatar bosques y selvas

Bernd Pfannenstein, director Ejecutivo de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe (Cihalc), dijo que Chiapas requiere un urgente cambio de políticas públicas y participación social para rescatar los bosques y selvas que están amenazados por la mancha urbana y el desarrollo institucional anárquico.

El investigador explicó que las condiciones naturales de la geografía estatal son verdes, y por irresponsabilidad no se priorizaron políticas públicas de desarrollo amables con el medio ambiente pues, dijo se pensaba que: “Nunca se acabaría la biodiversidad de Chiapas”.

Sin embargo, esta Latinoamérica en general y Chiapas en particular se encuentra en un momento decisivo para elegir las rutas de desarrollo o extinción, dijo.

indicó que el desarrollo va encaminado a una economía más verde y sostenible, además, aprovechando la tecnología en aspectos como la movilidad, el medio ambiente, la gobernabilidad y la economía, se logran entornos más seguros, inclusivos y resilientes.

Así también, destacó la importancia de la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones. Las alianzas -dijo- se construyen desde la sociedad civil; esta interacción con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y con los tres órdenes de gobierno, ha permitido avanzar en el desarrollo social y económico en Chiapas y deben seguir adelante.