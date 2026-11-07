Tiene CSP cariño por Chiapas: Sasil

La gira de trabajo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a territorio estatal es una clara evidencia del cariño que tiene por Chiapas nuestra comandanta suprema de las fuerzas armadas, expuso la senadora Sasil de León.

La legisladora por Chiapas recordó que la presidenta anunció que participará en la Jornada Nacional por la Paz, el Programa Leer, entrega de Becas y Viviendas para el Bienestar, además de inaugurar el Puente Rizo de Oro; realizará una inspección al centro de almacenamiento de medicamentos e insumos para la Salud y también una supervisión a la Central Hidroeléctrica de Chicoasén.

Explicó que las programas sociales que encabeza el Gobierno Federal están impactando favorablemente en la calidad de vida de las y los chiapanecos, lo mismo que las acciones de infraestructura como el Puente Rizo de Oro, que está materialmente concluido y forma parte de la consolidación de un proyecto icónico para el desarrollo del Sureste y de Chiapas.

De la misma manera reconoció el papel del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, que atendiendo la visión del Plan Nacional de Desarrollo “genera las condiciones para que los programas del Gobierno Federal tengan condiciones de idoneidad en beneficio de la gente”.